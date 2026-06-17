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17 червня 2026, 15:40

На Буковині торгували "квитками" для ухилянтів за 12 тисяч доларів

17 червня 2026, 15:40
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Фото: ДПСУ
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На Буковині викрили 52-річного чоловіка. Виявилось, він організував схему незаконного переправлення осіб з України до Румунії

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Організатора схеми затримали після того, як він отримав 12 тисяч доларів. Ці гроші повинні були були завдатком для організації переправлення за кордон для п'ятьох "клієнтів".

При цьому неподалік від кордону затримали п’ятьох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити до Румунії. Загалом вони повинні були заплатити близько 66 тисяч доларів.

"Стосовно них складені матеріали про адміністративне правопорушення. Головного організатора незаконної оборудки затримано в порядку статті 208 КПК України. Йому оголошено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів. За суми від 6 до 25 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

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