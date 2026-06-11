Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд дело в отношении старшего сержанта из Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследования.

Военнослужащий обвиняется в похищении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины) и в самовольном уходе с места службы (ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, старший сержант угнал служебный автомобиль под предлогом поездки по личным делам. Вместо этого он отправился в Сумы, где продал внедорожник перекупщикам за 60 тысяч гривен, хотя его рыночная стоимость составляла почти 400 тысяч гривен. После этого военный направился в СОЧ и скрывался, а автомобиль перепродали в Харьков. Работники ГБР объявили мужчину в розыск, задержали в Харьковской области и вернули внедорожник в его военное подразделение.