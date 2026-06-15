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15 июня 2026, 21:46

Диверсии на железной дороге: в Черкасской области агент врага проведет за решеткой 12 лет

15 июня 2026, 21:46
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Фото: СБУ
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По доказательной базе Службы безопасности тюремный срок получил российский агент, разоблаченный СБУ в июле 2024 года на подготовке серии диверсий в Черкасской области

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews .

Как установило расследование, он пытался уничтожить релейные шкафы сигнальной установки, регулирующие движение поездов на одной из магистральных линий железнодорожного сообщения региона.

Для выполнения задания врага злоумышленник приобрел огнезащитные перчатки и канистру с легковоспламеняющейся смесью, которую должен был вылить на технологическое оборудование Укрзализныци и поджечь.

С помощью диверсий рашисты надеялись нарушить логистику грузовых перевозок по территории центрального региона Украины.

Мужчину задержали на попытке поджога релейного шкафа.

По материалам дела, заказ РФ выполнял местный безработный, согласившийся работать на врага в обмен на деньги.

Во внимание российских спецслужб он попал, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах.

В ходе обыска у злоумышленника изъято орудие преступления вместе со смартфоном, с помощью которого он координировал подрывную деятельность с рашистами.

По материалам Службы безопасности агент признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему 12 лет и 1 месяц лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Беляевский районный суд Одесской области признал местного жителя виновным в теракте, препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и уничтожению чужого имущества путем поджога. Стало известно, какое наказание он получил.

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