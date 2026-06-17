15 років за диверсію: на Буковині винесли вирок 18-річному хлопцю

Фото: Прокуратура України

На Буковині до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено 18-річного хлопця за спробу диверсії на об'єкті залізничної інфраструктури в умовах воєнного стану

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення хлопець переїхав до Чернівців. Наприкінці листопада минулого року він отримав через Telegram пропозицію від представника спецслужб РФ підпалити релейну шафу на залізниці.

Після цього він провів розвідку об'єкта, знайшов релейну шафу поблизу залізничного переїзду та погодив дії з куратором. Також було узгоджено винагороду: спочатку йшлося про 500 доларів за підпал відкритої шафи та 200–300 доларів за закриту. Згодом сторони зійшлися на сумі 250 доларів. Для підготовки підпалу замовник переказав близько 7 доларів на пальне.

Отримавши інструкції, обвинувачений придбав бензин, прибув до об’єкта та підпалив релейну шафу. Однак довести злочин до кінця не вдалося – загоряння вчасно помітив черговий по переїзду та оперативно ліквідував пожежу.

Суд визнав його винним у замаху на вчинення диверсії (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 КК України) та призначив покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві до 7 років 6 місяців позбавлення волі засудили молодика, який заклав вибухівку у скутер, щоб підірвати військового. За вчинення теракту обвинуваченому обіцяли заплатити 10 000 доларів США.