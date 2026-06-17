09:00  17 червня
У Києво-Печерській лаврі показали момент влучання по Успенському собору
08:55  17 червня
На Рівненщині 9-річний школяр покінчив життя самогубством
00:55  17 червня
Зірка "Холостячки" мобілізувався до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
17 червня 2026, 09:57

15 років за диверсію: на Буковині винесли вирок 18-річному хлопцю

17 червня 2026, 09:57
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

На Буковині до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено 18-річного хлопця за спробу диверсії на об'єкті залізничної інфраструктури в умовах воєнного стану

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення хлопець переїхав до Чернівців. Наприкінці листопада минулого року він отримав через Telegram пропозицію від представника спецслужб РФ підпалити релейну шафу на залізниці.

Після цього він провів розвідку об'єкта, знайшов релейну шафу поблизу залізничного переїзду та погодив дії з куратором. Також було узгоджено винагороду: спочатку йшлося про 500 доларів за підпал відкритої шафи та 200–300 доларів за закриту. Згодом сторони зійшлися на сумі 250 доларів. Для підготовки підпалу замовник переказав близько 7 доларів на пальне.

Отримавши інструкції, обвинувачений придбав бензин, прибув до об’єкта та підпалив релейну шафу. Однак довести злочин до кінця не вдалося – загоряння вчасно помітив черговий по переїзду та оперативно ліквідував пожежу.

Суд визнав його винним у замаху на вчинення диверсії (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 КК України) та призначив покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві до 7 років 6 місяців позбавлення волі засудили молодика, який заклав вибухівку у скутер, щоб підірвати військового. За вчинення теракту обвинуваченому обіцяли заплатити 10 000 доларів США.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернівецька область Диверсія співпраця з ворогом суд залізниця підпал
Скандал із бронежилетами Міндіча: суд стягнув майже 100 млн грн з постачальника
16 червня 2026, 11:57
Диверсії на залізниці: на Черкащині агент ворога проведе за ґратами 12 років
15 червня 2026, 21:46
На Сумщині судитимуть військового, який продав позашляховик свого підрозділу та подався у СЗЧ
11 червня 2026, 09:24
Всі новини »
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
"Орєшник" як дзеркало деградації російського ВПК
17 червня 2026, 11:18
На Рівненщині засудили чоловіка, який розстріляв знайомого з автомата та переховувався в лісі
17 червня 2026, 10:55
Передала окупантам картини Айвазовського: ексдиректорці музею з Маріуполя оголосили підозру
17 червня 2026, 10:52
Ховався від слідства: на Полтавщині затримали підозрюваного у подвійному вбивстві
17 червня 2026, 10:29
На Київщині вночі чоловік проник через вікно до квартири та вчинив сексуальне насильство щодо 8-річної дівчинки
17 червня 2026, 10:28
Смертельна ДТП на Львівщині: легковик злетів в річку і перекинувся
17 червня 2026, 10:10
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині: розпочато розшифровку "чорної скриньки"
17 червня 2026, 10:08
Росіяни масовано атакували Тростянець на Сумщині: в місті знищені АЗС
17 червня 2026, 09:43
Україна може отримати ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів: заява G7
17 червня 2026, 09:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »