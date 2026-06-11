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11 июня 2026, 19:45

На Харьковщине мужчины ворвались в чужой дом и напали на хозяина

11 июня 2026, 19:45
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Фото из открытых источников
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В Харьковской области судили двух мужчин, напавших на человека. Известно, что злоумышленники ворвались в чужой дом

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел в поселке Панютино. Двое злоумышленников заранее спланировали нападение на местного жителя. Когда они пришли в его квартиру и он открыл дверь, они ударили его в лицо и ворвались внутрь.

Злоумышленники требовали у мужчины деньги и ценные вещи. Когда он отказался, его начали жестоко избивать. Когда он пытался выбежать из квартиры, один из нападавших настиг его и ударил рукояткой пистолета по голове. Они угрожали ему оружием, связали ему руки и ноги веревкой, после чего продолжили избиение. Злоумышленники украли его мобильный телефон и скрылись.

Мужчину без сознания нашла его жена, когда вернулась домой. Потерпевшего госпитализировали. Около недели злоумышленники скрывались от полиции, но затем их задержали.

На суде они не признали вину. Однако суд проанализировал все доказательства. Злоумышленников приговорили к 13 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, убивший мать. Женщина умерла в результате жестокого избиения. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении.

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