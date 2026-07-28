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28 июля 2026, 19:58

В Ровенской области задержали мужчину с особо большой партией кратому

28 июля 2026, 19:58
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Фото: полиция Ровенской области
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В Дубне в Ровенской области полицейские изъяли психотропное вещество в особо крупных размерах. По факту незаконного приобретения и хранения запрещенного вещества следователи открыли уголовное производство

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел на улице Стара-1 вблизи почтового отделения. Оперативники обратили внимание на подозреваемого мужчину и решили его проверить.

Во время осмотра у 36-летнего жителя села Зеленое правоохранители обнаружили посылку, в которой находились два пакета с кратом общим весом более 200 граммов.

По словам мужчины, запрещенное вещество он заказал через Интернет для собственного употребления.

Следователи начали досудебное расследование по части 3 статьи 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в особо крупных размерах.

Извлеченное вещество направят на экспертизу. Также в рамках уголовного производства полицейские устанавливают личность дилера, который мог продать кратом.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что прокуроры Кропивницкой окружной прокуратуры сообщили о подозрении 19-летнему жителю Кропивницкого в незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта в больших размерах.

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