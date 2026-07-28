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28 июля 2026, 20:25

Начальник областного Госкадастра пришел в НАПК с 30 тысячами "зелеными" в тубусе

28 июля 2026, 20:25
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Фото из открытых источников
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Начальник одного из областных управлений Госгеокадастра получил подозрение. Его разоблачили, когда он принес взятку чиновнику Национального агентства по коррупции

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, начальник одного из областных управлений Госгеокадастра принес чиновнику НАПК (Национальное агентство по коррупции) взятку: в тубус из-под алкоголя он положил 30 тысяч долларов. За эти деньги он хотел избежать проблем: оказалось, что он боялся, что проверка может выявить несоответствие между его фактическим уровнем жизни и сведениями, указанными в декларациях.

Однако сразу после передачи средств чиновник был задержан. В суд готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в столице разоблачили бывшего чиновника Укргаздобычи. Речь идет о растрате более 62 миллионов гривен при закупке дизельного горючего.

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