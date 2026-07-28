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28 июля 2026, 21:54

В Ровно завершили следствие по резонансной аварии с участием молодого водителя

28 июля 2026, 21:54
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровно завершили досудебное расследование в отношении 19-летнего водителя автомобиля "ЗАЗ", допустившего наезд на пешехода. Материалы уголовного производства уже направили в суд

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие случилось 3 мая около 23:00 на улице Соборной.

По данным следствия, 19-летний житель Ровно, управляя автомобилем "ЗАЗ", проявил невнимательность и, когда возникла опасность для движения, не принял меры по уменьшению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Вместо этого он изменил направление движения вправо и совершил наезд на 75-летнего жителя, который пересекал дорогу за пределами пешеходного перехода.

Следователи установили, что у водителя была техническая возможность избежать наезда путем своевременного торможения.

В результате аварии пешеход получил тяжкие телесные повреждения, в частности:

  • переломы ключиц;

  • восьми ребер;

  • тела грудины;

  • лопатки;

  • голени;

  • закрытую черепно-мозговую травму;

  • закрытую травму грудной клетки.

Водителю ранее сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшему.

В полиции отметили, что смягчающим обстоятельством является частичное возмещение причиненного ущерба, тогда как отягчающих обстоятельств следствие не установило.

Теперь окончательное решение по делу будет приниматься судом.

Напомним, что 27 июля в полицию Ровенской области поступило сообщение о ДТП в селе Большие Межиричи. Недалеко был экипаж в составе ПОГа и ювенальной полицейской, поэтому они немедленно прибыли на место происшествия.

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