Пограничники показали, как эффектно уничтожили российский танк
Украинские военные показали, как в Южно-Слобожанском направлении уничтожили российский танк. Защитники показали видео с фронта
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу операторов БПЛА пограничной бригады "Гарт". Российский танк крутил своей башней, но теперь никогда не будет известно, куда он хотел попасть, потому что украинские военные уничтожили его.
Также пограничники атаковали склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, а также транспортные средства противника, включая наземный роботизированный комплекс.
Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.
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