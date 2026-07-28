19:58  28 июля
В Ровенской области задержали мужчину с особо большой партией кратому
19:55  28 июля
В Полтавской области подростки готовили теракт
19:35  28 июля
В Закарпатье командир платил подчиненной, которая не служила
UA | RU
UA | RU
28 июля 2026, 21:35

Пограничники показали, как эффектно уничтожили российский танк

28 июля 2026, 21:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские военные показали, как в Южно-Слобожанском направлении уничтожили российский танк. Защитники показали видео с фронта

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На кадрах можно увидеть работу операторов БПЛА пограничной бригады "Гарт". Российский танк крутил своей башней, но теперь никогда не будет известно, куда он хотел попасть, потому что украинские военные уничтожили его.

Также пограничники атаковали склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, а также транспортные средства противника, включая наземный роботизированный комплекс.

Напомним, ранее Силы обороны Украины нанесли удар по военному предприятию "Авитек" в российском Кирове, производящем компоненты для авиационной и ракетной техники.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники военные оккупанты
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Цены на арбузы резко упали: сколько можно сэкономить
28 июля 2026, 23:55
Цены на бензин неожиданно начали падать: какие ценники на АЗС
28 июля 2026, 23:35
В Ровно 19-летний водитель наехал на пенсионера
28 июля 2026, 23:15
В Житомире иномарки влетели друг в друга: в салоне были дети
28 июля 2026, 22:55
В Одессе на ходу взорвался автомобиль: погиб водитель, есть пострадавшая
28 июля 2026, 22:45
На Волыни мужчина устраивал нелегальный бизнес прямо в своем доме
28 июля 2026, 22:40
Россияне атаковали в Черном море гражданское судно под флагом Либерии: оно уже в третий раз получило удары
28 июля 2026, 22:20
В Ровно завершили следствие по резонансной аварии с участием молодого водителя
28 июля 2026, 21:54
Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: ключевые темы переговоров
28 июля 2026, 21:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Юрий Касьянов
Юрий Николов
Виктор Шлинчак
Все блоги »