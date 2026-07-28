На Волыни мужчина устраивал нелегальный бизнес прямо в своем доме

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На Волыни разоблачили мужчину, который обустроил производство алкоголя в подвале. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина обустроил подпольное производство контрафактного алкоголя прямо в своем доме. В частности, он установил емкости для смешивания спиртовых смесей и устройства для их разлива.

Контрафакт он маркировал фейковыми акцизными марками, а товар потом продавал. При этом мужчина не был зарегистрирован как предприниматель и не имел никаких лицензий.

Выяснилось, что раньше его уже судили за такой же "нелегальный бизнес". В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, что в Тернополе разоблачили производство фальсифицированного алкоголя под видом известных брендов