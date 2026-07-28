В Полтавской области подростки готовили теракт

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В Полтавской области задержаны двое 16-летних местных жителей. Они по заказу россиян готовили теракты.

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, подростки по заказу российских спецслужб готовили подрыв военного автомобиля. Правоохранители смогли своевременно задержать их еще до реализации плана. Оказалось, что подростков россияне завербовали из-за соцсетей. Затем они по указаниям куратора произвели взрывчатку.

"В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены в суд. Обеим обвиняемым инкриминируют готовку к террористическому акту, умышленное повреждение имущества и незаконное изготовление взрывчатого вещества (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст.2). 263-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорят в прокуратуре.

Напомним, ранее в Харькове задержали российскую агентку, которая по заказу ФСБ отравила военного ВСУ. Также местная ИТ-специалист готовила самодельные взрывные устройства для совершения терактов.