Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: ключевые темы переговоров

Об этом Зеленский написал в Телеграмме, передает RegioNews .

"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за всё, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и добиться мира. Прежде всего я выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины. Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для "Патриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь", — написал Зеленский.