Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: ключевые темы переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп обсудили лицензии на производство перехватчиков для систем ПВО "Patriot"
Об этом Зеленский написал в Телеграмме, передает RegioNews .
"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за всё, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и добиться мира. Прежде всего я выразил президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины. Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для "Патриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь", — написал Зеленский.
Также стороны обсудили активизацию дипломатического процесса.
"Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за прочную поддержку", - отметил Зеленский.
Напомним, всех 100 сенаторов США пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне рассмотрения законопроекта об усилении санкций против России.