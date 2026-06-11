В Запорожье злоумышленник с ножом ранил троих полицейских

Фото: Нацполиция

Сегодня, 11 июня, в Заводском районе Запорожья следственные действия закончились вооруженным столкновением. Во время проведения санкционированного обыска местный житель совершил нападение на группу правоохранителей

Об этом сообщила Национальная полиция, передает RegioNews .

Во время проведения следственных действий мужчина внезапно напал на правоохранителей, применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским.





Несмотря на законные требования о прекращении противоправных действий, нападающий продолжал оказывать вооруженное сопротивление и создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью работников полиции. Для предотвращения смертельной опасности один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие.





В результате полученного ранения нападающий скончался.





Трое полицейских с ножевыми ранениями госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.





На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники Государственного бюро расследований и другие профильные службы. Проводится комплекс первоочередных следственных действий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что Хмельницкий горрайонный суд рассмотрел дело по военному. Он угрожал насилием работникам полиции .