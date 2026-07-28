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28 июля 2026, 20:46

На Житомирщине саперы обезвредили боевую часть дрона

28 июля 2026, 20:46
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Фото: Нацполиция
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В Житомирской области взрывотехники полиции изъяли и уничтожили боевую часть вражеского беспилотника, которую обнаружили после недавних обстрелов области российскими войсками

Об этом сообщили в полиции Житомирской области, передает RegioNews .

После атак армии РФ правоохранители провели осмотр мест поражения и падения обломков. Во время обследования они обнаружили недетонировавшую боевую часть беспилотного летательного аппарата.

По данным полиции, речь идет об осколочно-фугасной зажигательной боевой части БпЛА, которая представляла серьезную угрозу для людей.

Специалисты управления взрывотехнической службы Главного управления Нацполиции в Житомирской области изъяли опасный предмет и транспортировали его на специальную подрывную площадку, где боевая часть была уничтожена контролируемым подрывом.

Правоохранители призвали граждан быть особенно осторожными после обстрелов и напомнили основные правила безопасности:

  • не приближаться к местам падения боеприпасов или беспилотников;

  • не касаться, не переносить и не пытаться разбирать обломки или взрывоопасные предметы;

  • в случае обнаружения подозрительных предметов по возможности ограничить доступ к опасной территории и немедленно сообщить полиции по номеру 102 или спасателям по номеру 112.

В полиции отмечают, что даже поврежденные обломки вражеских БПЛА могут содержать взрывчатые элементы и оставаться смертельно опасными.

Напомним, что взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили боевую часть реактивного вражеского беспилотника.

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