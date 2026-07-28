Армия РФ ударила по Херсонщине: есть погибший и раненые, повреждена школа и дома

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В течение 28 июля российская армия совершала обстрелы населенных пунктов Херсонщины с помощью авиации, ствольной артиллерии и дронов разных типов

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, пять получили травмы.

Около 04:30 враг артиллерией ударил по Херсону - погиб 61-летний местный житель, находившийся в момент обстрела на улице.

Также от последствий авиаудара и применения российскими военными дронов в областном центре и Чернобаевке ранений получили пять человек.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, школа, почтовое отделение, админздание, складское помещение, маршрутное такси и легковой автотранспорт.

Прокуроры и следственные полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, что трагедия произошла в Корабельном районе Херсона . Мужчина погиб из-за подрыва на российской мини.