В Закарпатье командир платил подчиненной, которая не служила

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Получил подозрение бывший командир одной из воинских частей Закарпатской области. Оказалось, выплачивалась зарплата его подчиненной, которая на самом деле не служила

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в течение двух лет 31-летняя солдатка не служила, а находилась дома. При этом она продолжала получать денежное довольствие и дополнительное вознаграждение на общую сумму более 1,5 миллиона гривен. Периодически она приезжала в воинскую часть, создавая видимость прохождения службы.

Бывший командир умышленно скрывал отсутствие военнослужащего от высшего командования и уверял коллег, что она выполняет служебные задания по его поручению. Теперь он получил подозрение. В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым мер.

Напомним, ранее майор ВСУ в Сумской области незаконно присвоил 1,7 млн грн из-за "боевых" выплат. Офицер обвиняется в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.