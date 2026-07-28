В Одессе на ходу взорвался автомобиль: погиб водитель, есть пострадавшая
В Киевском районе Одессы вечером 28 июля произошел взрыв автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранение
Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает RegioNews
По данным правоохранительных органов, сообщение о взрыве поступило сегодня вечером. Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни вблизи перекрестка с проспектом Ярослава Мудрого.
Предварительно установлено, что взрыв прогремел во время движения автомобиля. Водитель кроссовера погиб на месте, а его пассажирка получила ранения. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.
На место происшествия выехали:
- следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции;
- криминалисты;
- сотрудники взрывотехнической службы.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Правовая квалификация инцидента будет определена после проведения необходимых следственных действий и экспертиз.
В полиции также сообщили, что на этом участке дороги затруднено движение транспорта, и призвали водителей учитывать это при планировании маршрута.
Напомним, что в городе Златополь Лозовского района Харьковской области произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого погибли двое мужчин.