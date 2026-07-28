В Житомире иномарки влетели друг в друга: в салоне были дети

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 28 июля по улице Трояновской в областном центре. В ДТП пострадали дети

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 34-летняя женщина за рулем Chevrolet столкнулась с Renault, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. В результате аварии обе водители пострадали. Также получили травмы дети, которые были в салоне Renault: дети 3, 5 и 35 лет.

"В настоящее время продолжается выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего", - говорят в полиции.

Напомним, что патрульные задокументировали дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, которое произошло на улице Заводской в Хмельницке.