В Житомире иномарки влетели друг в друга: в салоне были дети
Авария произошла 28 июля по улице Трояновской в областном центре. В ДТП пострадали дети
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Предварительно, 34-летняя женщина за рулем Chevrolet столкнулась с Renault, за рулем которого находилась 32-летняя женщина. В результате аварии обе водители пострадали. Также получили травмы дети, которые были в салоне Renault: дети 3, 5 и 35 лет.
"В настоящее время продолжается выяснение всех причин и обстоятельств произошедшего", - говорят в полиции.
Напомним, что патрульные задокументировали дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, которое произошло на улице Заводской в Хмельницке.
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