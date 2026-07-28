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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
28 июля 2026, 07:53

Послы без мандата: Украине нужна не ротация, а сильная дипломатия

28 июля 2026, 07:53
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Дипломатическая служба требует не только системности, но и обретения субъектности
Дипломатическая служба требует не только системности, но и обретения субъектности
Иллюстративное фото: МИД
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На следующей неделе ожидаем большую дипломатическую перезагрузку. Знаю уже как минимум о 12 человек, которые в списке назначения.

Некоторые из послов вернется в Киев и усилит руководство МИД, а некоторые из заместителей министра могут поехать в командировку. Планируют, наконец, назначить послов в те страны, где у нас есть только временные поверенные. Но параллельно некоторые посольства снова будут обнажены – потому что послов отзовут, а новых еще не назначат.

Эта традиция длится иногда годами. Справедливости ради надо сказать, что после прихода Трампа там тоже десятки посольств (в том числе Украина) остаются без послов.

Я уже неоднократно писал, что дипломатическая служба нуждается не только в системности, но и в приобретении субъектности. Мы, конечно, рады, что в телефоне президента Зеленского практически все личные телефоны президентов и премьеров. Это действительно беспрецедентный случай.

Но есть одно но. Наличие таких контактов не означает, что не нужно работать "на земле", налаживать контакты на разных уровнях, не только на уровне лидеров. А для того чтобы это делать, в Банковой должна предоставить мандат послам.

Потому что если у послов нет связи с центром, если они не знают, когда и как готовятся в Киеве визиты, если они занимаются лишь логистикой для делегаций, а за столом переговоров им не находится места, это автоматически делает фигуру посла, извините, нулевой.

От личности и послужного списка посла тоже многое зависит. Но некоторые активные послы не могут себя проявить, потому что связь с центрами принятия решений часто практически отсутствует. Да и сам МИД традиционно часто исключается из стратегического планирования.

Давайте не копировать россию хоть в этом.

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Украина МИД дипломатия посол посольство Зеленский Владимир
 
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