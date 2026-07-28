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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
28 июля 2026, 12:22

Дежавю 2013-го: почему нынешние протесты могут стать только началом

28 июля 2026, 12:22
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Без реального диалога с обществом президент рискует потерять не только власть, но и страну
Без реального диалога с обществом президент рискует потерять не только власть, но и страну
Иллюстративное фото: из открытых источников
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У меня дежавю. Естественное состояние участника всех Майданов и войны с 2014 года.

Картонные протесты стихают, маргинализируются, и это напоминаю конец "Студенческой площади" 2013 года.

Протесты против сворачивания евроинтеграции, равно как и картонки за восстановление Федорова в должности министра обороны, не могут сплотить нацию.

Спойлер – протесты всегда более эффективны против, а не за. Поэтому против Сырского вышло больше людей, чем за Федорова.

Кто знает, что там в министерстве наделал тот Федоров?.. Может, он тоже воровал?.. Кто-то читает чернуху. У кого-то нет доверия к Федорову из команды Зеленского. Кто-то считает его конкурентом Залужного. Кто-то действительно верит, что это все мятеж мифических "соросят".

Короче, причин не выходить за Федорова много.

Так же было и с майданом за евроассоциацию – кто тогда из рядовых украинцев понимал, зачем это все?.. Пугали тем же Соросом, потерей российского рынка, жесткой конкуренцией с западными производителями, безработицей, нищетой…

Майдан за евроинтеграцию в 2013 году не имел шансов на успех. Танцы, песни, лозунги – это не действует на власть.

"Евромайдан" закончился в ночь на 30 ноября избиением студентов. А 1 декабря 2013 началась "Революция достоинства" против режима Януковича, миллионы людей вышли на улицы, и среди них были и сторонники ассоциации с ЕС, и противники, и либералы, и националисты, и социалисты, и капиталисты.

Протест против Януковича объединил почти все слои населения, на сцене Майдана стояли бок о бок вчерашние непримиримые враги, и этот протест уже не мог сам по себе стихнуть.

Дежавю. Якобы ноябрь 2013 года. Протесты при Федорове едва дышат. Люди устали, лидеров нет. Провластные политтехнологи пытаются вовсю дискредитировать и маргинализировать "руководителей" протестов – а на самом деле независимых журналистов активистов и антикоррупционеров, потому что у Картонковой площади нет руководителей.

Сам Федоров не выходит на площадь, и его пока не сильно трогают – несколько упреждающих выстрелов компроматом можно расценивать как давление, чтобы заставить пойти на уступки, договориться.

Власти стремятся договориться с Федоровым, условно оставить Михаила в команде на условно важной должности, на крючке уголовных дел и под угрозой слива компромата. Активистов, журналистов, антикоррупционеров немного попрессуют, дискредитируют, мобилизуют и тоже подсадят на крючок.

Протесты разойдутся и все будет хорошо.

Так думают наверху и ошибаются. Ситуация для власти и Украины вообще значительно хуже, чем 30 ноября 2013 года.

Страна пятый год ведет жестокую войну, сотни тысяч прошли войну, миллионы пострадали, на руках куча оружия, а людей без ПТСР уже почти не осталось.

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С другой стороны – показательная роскошь власть имущих, фантастическая коррупция в ближайшем кругу президента, "Династия", Ермак, Вероника Фэн-шуй, миллиардное состояние Штиллермана, которым он хвастается, и каторое "заработано" на войне, эксцессы силовой мобилизации, штурмовые полки, бесправие простых украинцев, обнищание, безысходность

В условиях, когда вся власть сконцентрирована в руках президента, следующий протест будет направлен именно против него. Потому что ни независимого правительства, ни более-менее дееспособного парламента нет. Даже Ермак уже не может служить удобным громоотводом.

Похоже, Зеленский этого совершенно не понимает и не видит никаких других угроз своей власти, кроме рейтингов потенциальных конкурентов на гипотетических выборах.

На этом месте сейчас набегут умные и начнут тыкать социологией под нос, рассказывать о заоблачном уровне доверия и мощной лояльности. Всё так. Но… кто мог спрогнозировать взрыв первого декабря 2013 года?

Мы живем на пороховой бочке. Стабильность ошибочна. Люди на грани. Без реального диалога с обществом президент рискует потерять не только власть, но и страну. И это угроза не только ему, но и всем нам. Даже для гадалок.

Нам всем нужны реальные перемены. И если невозможно сейчас провести выборы и сменить власть, то власть должна измениться сама. Нам нужен другой Зеленский. В противном случае изменения начнет делать улица, не имеющая политических вождей, и это может иметь катастрофические последствия.

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Украина война украинцы митинг Майдан Революция Достоинства протесты власть общество Зеленский Владимир диалог
 
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