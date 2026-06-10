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10 июня 2026, 18:13

Хотел подставить бизнес-партнера: в Хмельницком предприниматель инсценировал покушение на себя

10 июня 2026, 18:13
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Фото: Национальная полиция
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В Хмельницком правоохранители разоблачили 49-летнего предпринимателя, который организовал покушение сам на себя, чтобы скомпрометировать бизнес-партнера

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел у автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которым пользовался мужчина. Охранник автостоянки обнаружил под машиной растяжку с боевой гранатой. Сначала потерпевший заявил, что подозревает в покушении своего бизнес-партнера.

Впрочем, в ходе расследования полицейские установили исполнителя преступления, а затем выяснили, что сам "потерпевший" и был заказчиком инсценированного нападения.

Целью таких действий, по версии следствия, было создание проблем для бизнес-партнера и введение в заблуждение правоохранителей.

Кроме того, во время обыска у фигуранта был обнаружен и изъят боевой пистолет, переработанный кустарным способом из газового.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения), а также по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Непосредственный исполнитель преступления уже отбывает наказание. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове задержали грабителя, отобравшего смартфон у мужчины с нарушениями слуха. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и в тот же день его задержали. Им оказался 30-летний житель другой области.

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