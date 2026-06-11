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11 червня 2026, 22:20

"Допоможи другу": на Буковині аферисти обчистили картку в песіонерки

11 червня 2026, 22:20
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Фото: Національна поліція
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На Буковині пенсіонерка стала жертвою шахрайства. Все почалось з повідомлення у соцмережі

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

69-річна жителька стала жертвою аферистів. У соціальній мережі шахраї зламали сторінку її знайомої, а потім написали їй повідомлення з проханням допомогти. Жінка повірила та перерахувала на вказані реквізити 13 тисяч гривень.

40-річний житель Чернівців теж постраждав від схожої схеми. Він втратив 10 тисяч гривень.

"Поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними при фінансових операціях онлайн і завжди перевіряти інформацію, навіть якщо вона надходить від знайомих. Пам’ятайте: повідомлення із проханням позики коштів можуть відправляти зловмисники, які незаконно користуються чужим обліковим записом", - закликають в поліції.

Нагадаємо, що у Києві аферисти прикидались співробітниками СБУ. Їхньою жертвою став пенсіонер.

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