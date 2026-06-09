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09 июня 2026, 20:55

В Прикарпатье мужчина купил несуществующее авто за почти полмиллиона

09 июня 2026, 20:55
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Фото: Национальная полиция
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67-летний житель Калуша стал жертвой аферистов. Все началось с того, что мужчина хотел купить авто

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В социальной сети мужчина нашел объявление о продаже Volkswagen T5. Продавец убедил мужчину, что машина якобы находится за границей и будет доставлена в Украину. Мужчина не мужчина перечислил на указанные банковские счета около 400 тысяч гривен. Однако после этого псевдопродавец скрылся.

"По данному факту следователи приступили к уголовному производству по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются меры по установлению лица, причастного к совершению мошенничества", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень выманил деньги из студентки из Одессы. Большая часть похищенных средств была выплата семье погибшего военнослужащего ВСУ.

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