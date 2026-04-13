На Буковине аферисты обчистили карточку женщины: полиция предупреждает о схеме

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

50-летняя жительница Черновцов получила уведомление о возможности получить денежную помощь. Она перешла по фишинговой ссылке и ввела свои персональные данные. После этого с ее карты аферисты сняли 17 тысяч гривен.

"Сведения о происшествии сотрудники Черновицкого РУП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление злоумышленников и привлечение их к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в полиции предупреждали украинцев об очередной схеме аферистов. Мошенники массово рассылают сообщения о якобы финансовой помощи. Аферисты представляются представителями ООН. В то же время они часто допускают ошибки. К примеру, называют себя в мужском роде, хотя пишут из женского аккаунта.