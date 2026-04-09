В Днепропетровской области подросток украл чужих посылок на полмиллиона

В Криворожском районе разоблачили 16-летнего парня, воровавшего чужие посылки. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, у 16-летнего парня были базовые знания программирования. Он воспользовался этим для вмешательства в работу почтаматов. Подросток подробно изучил алгоритм официального приложения службы доставки, обеспечивающего получение посылок.

Он создал программу, позволяющую обойти стандартный процесс оплаты. Кроме того, разработало приложение, внешне похожее на официальное, предназначенное для незаконного доступа к автоматизированным системам. Благодаря этому в приложении посылки были отмечены как оплаченные и выдавались из почтоматов без оплаты.

"27 марта следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

