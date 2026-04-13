13 квітня 2026, 23:55

На Буковині аферисти обчистили картку жінки: поліція попереджає про схему

Фото: Національна поліція
На Буковині жінка стала жертвою шахраїв. Правоохоронці попередили громадян про схему, якою користуються зловмисники

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

50-річна жителька Чернівців отримала повідомлення про можливість отримати грошову допомогу. Вона перейшла за фішинговим посиланням та ввела свої персональні дані. Після цього з її картки аферисти зняли 17 тисяч гривень.

"Відомості про подію співробітники Чернівецького РУП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення зловмисників та притягнення їх до кримінальної відповідальності", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в поліції попереджали українців про чергову схему аферистів. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито фінансову допомогу. Аферисти представляються представниками ООН. Водночас вони часто припускаються помилок. Наприклад, називають себе в чоловічому роді, хоча пишуть з жіночого акаунту.

аферист поліція Чернівецька область
