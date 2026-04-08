11:42  08 апреля
В Днепропетровской области от ранений после обстрела погиб священник УПЦ МП
11:15  08 апреля
Упал на пути: в Киеве на железнодорожной станции погиб мужчина
08:08  08 апреля
Жестокое убийство Игоря Комарова на Бали: какое наказание ждет преступников
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2026, 14:25

12 тысяч "зелеными" за путешествие по реке: на Буковине пограничники поймали ухилянтов с лодкой

Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Оперативники Черновицкого пограничного отряда совместно с СБУ и полицией разоблачили очередной канал переправки мужчин за границу. Зловидцев поймали с надувной лодкой

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Злоумышленники организовали незаконную переправку нарушителей в Молдову в обход пунктов пропуска. Один из них был задержан, когда он получил 12 тысяч долларов. Другого организатора и помощника задержали, когда они были у Днестра и готовились переправить нарушителя на надувной лодке.

"Во время обысков изъяли средства, ноутбуки, телефоны, надувная лодка и автомобиль. Все фигуранты взяты под стражу и объявлены подозрения в совершении уголовного правонарушения", - сообщили пограничники.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации пограничники Черновицкая область
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Все блоги »