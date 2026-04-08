12 тысяч "зелеными" за путешествие по реке: на Буковине пограничники поймали ухилянтов с лодкой

Оперативники Черновицкого пограничного отряда совместно с СБУ и полицией разоблачили очередной канал переправки мужчин за границу. Зловидцев поймали с надувной лодкой

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Злоумышленники организовали незаконную переправку нарушителей в Молдову в обход пунктов пропуска. Один из них был задержан, когда он получил 12 тысяч долларов. Другого организатора и помощника задержали, когда они были у Днестра и готовились переправить нарушителя на надувной лодке.

"Во время обысков изъяли средства, ноутбуки, телефоны, надувная лодка и автомобиль. Все фигуранты взяты под стражу и объявлены подозрения в совершении уголовного правонарушения", - сообщили пограничники.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали десять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. За суммы от 3 до 24 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.