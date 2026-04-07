Пачки долларов, фиктивные ФЛП: в Киеве пограничники разоблачили схему побега для ухилянцев

Фото: Госпогранслужба

Правоохранители разоблачили злоумышленников, наладивших канал незаконного выезда мужчин за границу в обход ограничений во время военного положения. Были проведены обыски

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники использовали систему "Шлях". Известно о по меньшей мере 26 человек, которые воспользовались схемой. В результате обысков в Киевской и Черкасской областях изъяли 18 тысяч долларов, 58 тысяч гривен, печати фиктивных ФЛПов и другие доказательства.

"Трем гражданам объявлено о подозрении, еще шесть фигурантов вызваны на допрос. Следствие продолжается", - говорят пограничники.

Напомним, ранее народный депутат Федор Вениславский призвал усилить мобилизацию в больших городах. Речь идет, в частности, о Киеве, Одессе и Харькове.