16:45  07 апреля
Убийство Игоря Комарова на Бали: детектив объяснил, зачем преступникам было надругательство над телом
15:28  07 апреля
Групповое изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: дело снова в суде
14:24  07 апреля
На Харьковщине 16-летняя девочка родила ребенка от родного отца
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2026, 20:15

Пачки долларов, фиктивные ФЛП: в Киеве пограничники разоблачили схему побега для ухилянцев

07 апреля 2026, 20:15
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили злоумышленников, наладивших канал незаконного выезда мужчин за границу в обход ограничений во время военного положения. Были проведены обыски

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники использовали систему "Шлях". Известно о по меньшей мере 26 человек, которые воспользовались схемой. В результате обысков в Киевской и Черкасской областях изъяли 18 тысяч долларов, 58 тысяч гривен, печати фиктивных ФЛПов и другие доказательства.

"Трем гражданам объявлено о подозрении, еще шесть фигурантов вызваны на допрос. Следствие продолжается", - говорят пограничники.

Напомним, ранее народный депутат Федор Вениславский призвал усилить мобилизацию в больших городах. Речь идет, в частности, о Киеве, Одессе и Харькове.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Все блоги »