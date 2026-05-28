Судят главу "совета депутатов" Новой Каховки

Прокуратура Херсонщины направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Новой Каховки, которая предала Украину и возглавила оккупационный "совет депутатов"

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жительницы Новой Каховки по факту добровольного избрания в незаконный орган власти, созданный на временно оккупированной территории, а также добровольного занятия должности в таком органе (ч. 1 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1).

Следствием установлено, что в сентябре 2023 года обвиняемая стала "депутатом” так называемого "совета депутатов городского округа Новая Каховка первого созыва”, созданной оккупационными властями РФ.

В дальнейшем она вошла во фракцию партии "Единая Россия", возглавила комиссии по социальным и земельным вопросам, а также участвовала в работе бюджетной комиссии незаконного органа.

Женщина систематически принимала участие в деятельности оккупационных властей и пропагандистских мероприятиях, направленных на поддержку государства-агрессора и легитимизацию оккупационного режима на территории Херсонщины.

В 2025 году она стала "председателем совета депутатов". В этой должности координировала работу незаконного органа, подписывала решения и представляла оккупационную администрацию в публичной сфере.

В настоящее время обвиняемая находится в розыске, будут судить ее заочно.

Напомним, что Херсонский городской суд Херсонской области признал гражданку виновной в коллаборационной деятельности. Известно, что она работала на русских во время оккупации города.