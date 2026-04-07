07 апреля 2026, 11:30

11 тысяч "зелеными" за "путешествие" через Тису: пограничники задержали "туристов" на границе

Пограничники Мукачевского пограничного отряда совместно с СБУ и Нацполицией ликвидировали два канала незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Для плана они готовили резиновую лодку

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили два незаконных канала переправки мужчин через границу в Венгрию. В обоих случаях речь шла о пересечении границы через реку Тиса, опасным способом.

В первом случае правоохранители задержали двух организаторов, жителей Закарпатья. Они планировали переправить двух нарушителей через Тису, не предупредив, что глубина реки на избранном участке достигает семи метров. "Услугу" они оценили в 11 тысяч долларов.

Во втором случае житель Тернопольской области за 34 тысячи долларов хотел переправить за границу троих мужчин. Для этого плана они подготовили резиновую лодку.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
