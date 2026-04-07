11 тысяч "зелеными" за "путешествие" через Тису: пограничники задержали "туристов" на границе

Пограничники Мукачевского пограничного отряда совместно с СБУ и Нацполицией ликвидировали два канала незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Для плана они готовили резиновую лодку

Правоохранители разоблачили два незаконных канала переправки мужчин через границу в Венгрию. В обоих случаях речь шла о пересечении границы через реку Тиса, опасным способом.

В первом случае правоохранители задержали двух организаторов, жителей Закарпатья. Они планировали переправить двух нарушителей через Тису, не предупредив, что глубина реки на избранном участке достигает семи метров. "Услугу" они оценили в 11 тысяч долларов.

Во втором случае житель Тернопольской области за 34 тысячи долларов хотел переправить за границу троих мужчин. Для этого плана они подготовили резиновую лодку.

