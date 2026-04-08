08 квітня 2026, 14:25

12 тисяч "зеленими" за подорож річкою: на Буковині прикордонники піймали ухилянтів із човном

Фото: ДПСУ
Оперативники Чернівецького прикордонного загону спільно з СБУ та поліцією викрили черговий канал переправлення чоловіків за кордон. Зловисників піймали з надувним човном

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Зловмисники організували незаконне переправлення порушників до Молдови в обхід пунктів пропуску. Одного з них затримали, коли він отримав 12 тисяч доларів. Іншого організатора та помічника затримали, коли вони були біля Дністра та готувались переправити порушника на надувному човні.

"Під час обшуків вилучили кошти, ноутбуки, телефони, надувний човен та автомобіль. Усіх фігурантів взято під варту та оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція заблокували десять нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. За суми від 3 до 24 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов'язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

