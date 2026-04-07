Продавали бронь и выезд за границу: под подозрением глава Луганской федерации бокса

Правоохранительные органы разоблачили организованную группу, предлагавшую комплексные "услуги" для уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора и Национальная полиция, передает RegioNews.

По предварительным данным, по меньшей мере 40 человек воспользовались схемой.

Фигуранты фиктивно оформляли военнообязанных на предприятие критической инфраструктуры и оформляли "липовые" командировки, позволявшие получить отсрочку от мобилизации и беспрепятственный выезд за границу.

Стоимость "услуг" составляла:

"Бронь" – до 8 000 долларов.

"Командировочные" – 10 000 долларов.

Незаконная переправка через границу вне пунктов пропуска – до 15 000 долларов.

Дополнительно клиентов облагали ежемесячным налогом в 10 000 грн.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, главный подозреваемый по делу – глава Луганской федерации бокса Александр Матросов. Следствие считает, что именно он организовал схему и привлек к ней еще троих сообщников. Она действовала в Одессе, Киеве, Николаеве и Тернополе.

Правоохранители провели более 50 обысков. Изьято:

свыше 5 млн грн, технику, документы, печати предприятия, ксерокопии документов "клиентов", мобильные телефоны, банковские карты;

транспортные средства: Lexus, Porsche Macan, BMW X5, Mercedes-Benz;

черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Четверым участникам сообщено о подозрении за:

незаконная переправка лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 УК Украины);

препятствование деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Двум подозреваемым избрано содержание под стражей без права внесения залога, еще двоим – с возможностью внесения залога по 2,6 млн грн. Максимальное наказание по статьям – до девяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители заблокировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. За суммы от 2 до 15 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за фиктивных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.