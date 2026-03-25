25 марта 2026, 17:15

На Буковине псевдобанкир выманил украл у женщины почти 100 тысяч

25 марта 2026, 17:15
Фото: Национальная полиция
На Буковине к правоохранителям обратились две женщины. Обе они стали жертвами аферистов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews .

35-летняя женщина получила звонок от неизвестного. Незнакомец представился ей представителем банка. Мужчина под предлогом защиты карточного счета от несанкционированных действий завладел почти 83 тысячами гривен женщины. Деньги она сама перечислила на указанный счет.

Также стала жертвой мошенников 49-летняя местная жительница. С ее валютного банковского счета при неизвестных обстоятельствах аферисты перечислили 883 евро. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Сотрудники полиции в очередной раз призывают буковинцев соблюдать правила онлайн-безопасности. Отмечаем неразглашение конфиденциальной информации, которая касается ваших банковских счетов посторонним лицам", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это произошло, когда он искал подработку онлайн. Муж потерял 46 тыс. грн, сообщив мошенникам код из SMS при якобы трудоустройстве.

Стало известно, какой будет погода 26 марта
25 марта 2026, 17:10
На Волыни водитель авто "прокатал" на капоте работника ТЦК
25 марта 2026, 16:22
ВСУ поразили российское боевое судно стоимостью сотни миллионов долларов
25 марта 2026, 15:55
Гусаков в Украине: псевдосбор на лечение СМА и новые подробности следствия
25 марта 2026, 15:24
Сила духа на льду: на Прикарпатье состоялся турнир по парахоккею
25 марта 2026, 14:49
Эксперты рассказали, в чем опасность новых атак РФ по Украине
25 марта 2026, 14:49
"Обучение" за 15 тысяч: на Житомирщине делец торговал фейковыми документами для водителей
25 марта 2026, 14:45
В Одессе аферист выманил деньги у военного
25 марта 2026, 14:30
Министр обороны провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами
25 марта 2026, 14:21
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
