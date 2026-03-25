На Буковине псевдобанкир выманил украл у женщины почти 100 тысяч

На Буковине к правоохранителям обратились две женщины. Обе они стали жертвами аферистов

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

35-летняя женщина получила звонок от неизвестного. Незнакомец представился ей представителем банка. Мужчина под предлогом защиты карточного счета от несанкционированных действий завладел почти 83 тысячами гривен женщины. Деньги она сама перечислила на указанный счет.

Также стала жертвой мошенников 49-летняя местная жительница. С ее валютного банковского счета при неизвестных обстоятельствах аферисты перечислили 883 евро. Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Сотрудники полиции в очередной раз призывают буковинцев соблюдать правила онлайн-безопасности. Отмечаем неразглашение конфиденциальной информации, которая касается ваших банковских счетов посторонним лицам", - говорят в полиции.

