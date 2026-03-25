"Обучение" за 15 тысяч: на Житомирщине делец торговал фейковыми документами для водителей

В Житомирской области разоблачили мошенника. Он обещал "помощь" в оформлении документов для получения водительского удостоверения

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

34-летний мужчина предложил 29-летнему знакомому "помощь" в оформлении документов для получения водительского удостоверения его женой. Речь идет о свидетельстве окончания автошколы без фактического прохождения обучения. Якобы из-за нехватки времени на обучение.

Аферист уверен, что имеет связи и может все организовать. За эту услугу он попросил 15 тысяч гривен. Деньги он унес, но перестал выходить на связь.

"Согласно действующему законодательству обвиняемому грозит штраф либо общественные работы сроком от 200 до 240 часов, либо исправительные работы сроком до 2 лет, либо пробационный надзор или ограничение свободы сроком до 3 лет", - сообщили в полиции.

