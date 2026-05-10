Россияне атаковали Днепропетровщину: погибла женщина, среди раненых - трехлетний ребенок
Российские войска нанесли удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровской области. В результате атак погибла женщина, ранения получили трехлетний ребенок и 87-летняя жительница
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
В Синельниковском районе оккупанты атаковали дронами Межевскую, Украинскую и Богиновскую общины. Из-за вражеских ударов погибла 46-летняя женщина. Также ранение получила 3-летняя девочка – ребенка в состоянии средней тяжести госпитализировали.
В Никопольском районе около 08:00 российские военные направили FPV-дрон на одно из сел Мировской территориальной общины. Под удар попало местное учебное заведение. Осколочные ранения получила 87-летняя женщина, ее доставили в больницу.
Информация о разрушениях и последствиях атак уточняется.
Напомним, что российские войска утром в Никопольском районе атаковали бригаду ГСЧС , ранен спасатель.