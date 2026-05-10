10 мая 2026, 15:15

Драка закончилась стрельбой: на Львовщине мужчина разрядил ружье в иномарку соседа

Читайте також українською мовою
Фото: полиция Львовской области
Читайте також
українською мовою

Во Львовском районе бытовая ссора между жителями соседних деревень переросла в вооруженное противостояние. Один из участников конфликта, не справившись с эмоциями, схватился за огнестрельное оружие

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

Событие произошло в одном из сел Львовского района. Между 40-летним местным жителем и 47-летним жителем соседнего села возник словесный конфликт, переросший в драку.

"После этого младший участник происшествия взял охотничье ружье и выстрелил в автомобиль Audi Q5, принадлежащий его противнику. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в полиции.

По их информации, стрелок был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а оружие, из которого были произведены выстрелы, изъяли и направили на экспертное исследование.

Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, что полиция Черкасс начала проверку по факту стрельбы , произошедшей 9 мая в одном из районов города. Причиной агрессивного поведения местного жителя стали сорванные цветочными детьми.

