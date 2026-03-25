25 марта 2026, 14:30

В Одессе аферист выманил деньги у военного

Фото: Национальная полиция
В Одессе правоохранители разоблачили мошенническую схему. Среди пострадавших был военный

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews.

Оказалось, что схему организовали три безработных жителя Одессы. В марте на платформе OLX они разместили объявления о продаже автомобиля по заниженной цене. Они уверяли, что машины специально пригоняются из другой страны под заказчика.

31-летний военный хотел купить Toyota Land Cruiser Prado. Мошенники убедили его, что нужно оплатить аванс в размере 21 тысяч гривен на карточку. После этого они заставили еще одного мужчину уплатить им аванс в размере 20 тысяч гривен. Уже после получения денег мошенники просто исчезали.

"По ходатайству прокуратуры фигурантам преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 000 000 грн каждому. Правоохранители работают над установлением всех фактов мошенничества, потерпевших от преступления и общего размера ущерба", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.

аферист прокуратура
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
