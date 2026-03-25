В Одессе аферист выманил деньги у военного

Оказалось, что схему организовали три безработных жителя Одессы. В марте на платформе OLX они разместили объявления о продаже автомобиля по заниженной цене. Они уверяли, что машины специально пригоняются из другой страны под заказчика.

31-летний военный хотел купить Toyota Land Cruiser Prado. Мошенники убедили его, что нужно оплатить аванс в размере 21 тысяч гривен на карточку. После этого они заставили еще одного мужчину уплатить им аванс в размере 20 тысяч гривен. Уже после получения денег мошенники просто исчезали.

"По ходатайству прокуратуры фигурантам преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 000 000 грн каждому. Правоохранители работают над установлением всех фактов мошенничества, потерпевших от преступления и общего размера ущерба", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в столице задержали обманувшего военного мошенника. Защитник хотел купить автомобиль и перечислил аферисту почти 5 тысяч долларов. Автомобиль был необходим для выполнения боевых задач. Мошенник забрал деньги и скрылся, а машины никто так и не получил.