10 мая 2026, 17:25

В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона до 14 мая

Киевских автомобилистов предупреждают о временных неудобствах на одной из главных транспортных артерий города. На мосту имени Патона начались срочные ремонтные работы, что повлияет на пропускную способность переправы

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .

Как сообщили в коммунальном предприятии "Киевавтодоргород", во время планового технического осмотра специалисты обнаружили дефект деформационного шва закрытого типа бетонных плит мостового полотна.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкции и возможное образование провала, поврежденный участок будут ремонтировать.

По предварительной оценке, дефект носит локальный характер и в настоящее время не влияет на общее техническое состояние моста.

В то же время специалисты отмечают, что повреждение требует оперативного устранения.

Ремонтные работы будут ориентировочно продолжаться до 14 мая.

Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов по мосту.

Напомним, что в 2025 году в сети опубликовали кадры, на которых видно, как остатки моста падают в Днепр .

Мост имени Патона – один из мостов через Днепр в Киеве. Это первый в мире цельносварный мост длиной 1543 метра. Мост находится в государственной собственности, в 2021 году был передан на баланс Министерства восстановления под "Большое строительство".

