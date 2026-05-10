10 мая 2026, 14:49

Обстрелы Харьковщины: восемь раненых, среди которых двое детей

Фото: Олег Синегубов
В Харьковской области из-за обстрелов россиян 10 мая пострадали восемь человек, среди них двое детей

Про це повідомив начальник Харківської ОВ Олег Синегубов, передає RegioNews .

"В результаті обстрілів постраждали 8 осіб, у тому числі двоє дітей. У м. Харків перенесли гостру стресову реакцію жінки 74, 70 і 32 років, а також двоє 8-річних хлопчиків; у с. Стецьківка Великобурлуцької громади отримали поранення чоловіки 37 і 43 років і 36,"

За його інформацією, минулої доби ворожі удари отримали Індустріальний район міста Харків та 7 населених пунктів Харківської області.

Синегубов додав, що у місті пошкоджено багатоквартирний будинок, у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Одноробівка, с. Івано-Шийчині), у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (с. Стецьківка).

Ворог застосовував на Харківщині 5 БПЛА типу "Блискавка", 3 FPV-дрони, 14 БПЛА (тип встановлюється).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 253 особи.

Нагадаємо, що через російські обстріли в Запоріжжі одна людина загинула, ще троє поранено: поліція документує наслідки військових злочинів РФ.

