Российские войска атаковали Куцурубскую громаду дроном: пострадал 19-летний парень
Российские войска нанесли удар беспилотником, предварительно типа "Молния", по Куцурубской общине Николаевской области
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews .
В результате атаки пострадал 19-летний парень.
Его госпитализировали для предоставления необходимой медицинской помощи.
Также из-за удара повреждены три частных дома и автомобиль.
Информация о других последствиях обстрела уточняется.
Напомним, что российские войска в Корабельном районе Херсона атаковали дроном авто работника горсовета – мужчину госпитализировали.
