В Украине в результате пожаров в экосистемах выгорело около 2250 гектаров земли. Это результат 1821 года пожара

Об этом сообщает ГСЧС в Телеграмме.

"Почти 2250 гектаров украинской земли выгорело в результате пожаров в экосистемах. Это результат 1821 пожара, которые уничтожают нашу природу. Пока страна борется за каждый метр, огонь уничтожает наш тыл из-за жары, обстрелов и человеческой халатности", - говорится в сообщении.

Масштабы возгораний по областям:

Житомирская - 842.3 га;

Черниговская - 503.65 га;

Киевская - 201.47 га;

Ровенская - 182.73 га;

Закарпатская - 114.04 га;

Днепропетровская - 80.13 га;

Волынская - 61.27 га; Харьковская - 60.26 га;

Винницкая - 41.69 га;

Львовская - 40.08 га;

Полтавская - 23.75 га;

Черкасская - 17.64 га;

Ивано-Франковская - 13.42 га;

Одесская - 13.23 га и другие регионы страны.

В ГСЧС отмечают, что сжигание сухостоя и мусора является уничтожением природы и угрозой жизни.

Напомним, что в Зоне отчуждения в Киевской области идет ликвидация масштабного лесного пожара площадью 1200 га.