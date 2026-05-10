10 мая 2026, 16:11

В Украине в результате пожаров в экосистемах выгорело более 2200 гектаров

Фото: ГСЧС
В Украине в результате пожаров в экосистемах выгорело около 2250 гектаров земли. Это результат 1821 года пожара

Об этом сообщает ГСЧС в Телеграмме, передает RegioNews .

"Почти 2250 гектаров украинской земли выгорело в результате пожаров в экосистемах. Это результат 1821 пожара, которые уничтожают нашу природу. Пока страна борется за каждый метр, огонь уничтожает наш тыл из-за жары, обстрелов и человеческой халатности", - говорится в сообщении.

Масштабы возгораний по областям:

  • Житомирская - 842.3 га;
  • Черниговская - 503.65 га;
  • Киевская - 201.47 га;
  • Ровенская - 182.73 га;
  • Закарпатская - 114.04 га;
  • Днепропетровская - 80.13 га;
  • Волынская - 61.27 га; Харьковская - 60.26 га;
  • Винницкая - 41.69 га;
  • Львовская - 40.08 га;
  • Полтавская - 23.75 га;
  • Черкасская - 17.64 га;
  • Ивано-Франковская - 13.42 га;
  • Одесская - 13.23 га и другие регионы страны.

В ГСЧС отмечают, что сжигание сухостоя и мусора является уничтожением природы и угрозой жизни.

Напомним, что в Зоне отчуждения в Киевской области идет ликвидация масштабного лесного пожара площадью 1200 га.

08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
