В Украине в результате пожаров в экосистемах выгорело около 2250 гектаров земли. Это результат 1821 года пожара
Об этом сообщает ГСЧС в Телеграмме, передает RegioNews .
"Почти 2250 гектаров украинской земли выгорело в результате пожаров в экосистемах. Это результат 1821 пожара, которые уничтожают нашу природу. Пока страна борется за каждый метр, огонь уничтожает наш тыл из-за жары, обстрелов и человеческой халатности", - говорится в сообщении.
Масштабы возгораний по областям:
- Житомирская - 842.3 га;
- Черниговская - 503.65 га;
- Киевская - 201.47 га;
- Ровенская - 182.73 га;
- Закарпатская - 114.04 га;
- Днепропетровская - 80.13 га;
- Волынская - 61.27 га; Харьковская - 60.26 га;
- Винницкая - 41.69 га;
- Львовская - 40.08 га;
- Полтавская - 23.75 га;
- Черкасская - 17.64 га;
- Ивано-Франковская - 13.42 га;
- Одесская - 13.23 га и другие регионы страны.
В ГСЧС отмечают, что сжигание сухостоя и мусора является уничтожением природы и угрозой жизни.
Напомним, что в Зоне отчуждения в Киевской области идет ликвидация масштабного лесного пожара площадью 1200 га.
