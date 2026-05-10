Массированный обстрел Запорожья: почти 800 ударов за сутки, есть погибший и раненые
Из-за российских обстрелов в Запорожье один человек погиб, еще трое ранены: полиция документирует последствия военных преступлений РФ
Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 781 удар по населенным пунктам Запорожской области.
Российские войска применили 599 БпЛА (преимущественно FPV), совершили 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 174 удара с артиллерийских установок.
В Преображенке FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль: погиб 68-летний мужчина, также ранены 62-летняя женщина и 63-летний мужчина.
В Камышевасе в результате попадания вражеского беспилотника ранена 75-летняя женщина.
Напомним, что российские войска нанесли удары по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровской области . В результате атак погибла женщина, ранения получили трехлетний ребенок и 87-летняя жительница.