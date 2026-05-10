В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль сотрудника горсовета
Российские войска в Корабельном районе Херсона атаковали дроном авто работника горсовета – мужчину госпитализировали
Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, повідомляє RegioNews .
"Близько 8.40 російський дрон атакував авто 53-річного працівника Херсонської міської ради в Корабельному районі. Наразі його госпіталізовано", - написав він.
За інформацією Шанька, чоловік отримав мінно-вибухову травму та поранення стегна.
Лікарі надають постраждалому необхідну допомогу.
Нагадаємо, що на Харківщині через обстріл росіян 10 травня постраждали вісім людей, серед них двоє дітей.
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
В Харькове российский беспилотник атаковал жилой дом
10 мая 2026, 18:56В Херсонской области в результате российских обстрелов пострадали четверо мирных жителей
10 мая 2026, 18:15На Харьковщине перевернулся грузовик MAN, есть травмированы
10 мая 2026, 17:54В Киеве частично ограничат движение на мосту Патона до 14 мая
10 мая 2026, 17:25Российские войска атаковали Куцурубскую громаду дроном: пострадал 19-летний парень
10 мая 2026, 16:56В Украине в результате пожаров в экосистемах выгорело более 2200 гектаров
10 мая 2026, 16:11Драка закончилась стрельбой: на Львовщине мужчина разрядил ружье в иномарку соседа
10 мая 2026, 15:15Обстрелы Харьковщины: восемь раненых, среди которых двое детей
10 мая 2026, 14:49Массированный обстрел Запорожья: почти 800 ударов за сутки, есть погибший и раненые
10 мая 2026, 14:12
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все блоги »