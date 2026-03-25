17:10  25 березня
Стало відомо, якою буде погода 26 березня
16:22  25 березня
На Волині водій авто "прокатав" на капоті працівника ТЦК
13:39  25 березня
В Одесі авто ТЦК травмувало пенсіонерку
UA | RU
UA | RU
25 березня 2026, 17:15

На Буковині псевдобанкір виманив вкрав у жінки майже 100 тисяч

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Буковині до правоохоронців звернулись дві жінки. Обидві вони стали жертвами аферистів

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

35-річна жінка отримала дзвінок від невідомої особи. Незнайомець представився їй представником банку. Чоловік під приводом захисту карткового рахунку від несанкціонованих дій заволодів майже 83 тисячами гривень жінки. Гроші вона сама перерахувала на вказаний рахунок.

Також стала жертвою шахраїв 49-річна місцева жителька. З її валютного банківського рахунку за невідомих обставин аферисти перерахували 883 Євро. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Співробітники поліції вкотре закликають буковинців дотримуватись правил онлайн-безпеки. Наголошуємо на нерозголошенні конфіденційної інформації, яка стосується ваших банківських рахунків стороннім особам", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
