В поселке Коротич 10 мая около 14:15 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля MAN. В результате аварии травмировались два человека

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По предварительным данным, 49-летний водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

В салоне автомобиля находился 15-летний сын водителя. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопросы открытия уголовного производства.

