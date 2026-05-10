10 мая 2026, 18:15

В Херсонской области в результате российских обстрелов пострадали четверо мирных жителей

В Херсонской области в течение 10 мая в результате обстрелов пострадали четверо мирных жителей.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 10 мая российская армия атаковала населенные пункты Херсона дронами разного типа. По состоянию на 17:30 зафиксировано, что четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

В частности, отмечает прокуратура, трое жителей областного центра и жительница поселка Камышаны пострадали от вражеских атак, совершенных с помощью FPV-дронов и взрывчатки, сброшенных с оккупантами с БпЛА. Среди раненых – сотрудник горсовета Херсона.

В результате ударов повреждены частные и многоквартирные дома, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что российские войска в Корабельном районе Херсона атаковали дроном автомобиль работника горсовета, 53-летнего мужчину госпитализировали.

