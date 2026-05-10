В Херсонской области в течение 10 мая в результате обстрелов пострадали четверо мирных жителей.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 10 мая российская армия атаковала населенные пункты Херсона дронами разного типа. По состоянию на 17:30 зафиксировано, что четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

В частности, отмечает прокуратура, трое жителей областного центра и жительница поселка Камышаны пострадали от вражеских атак, совершенных с помощью FPV-дронов и взрывчатки, сброшенных с оккупантами с БпЛА. Среди раненых – сотрудник горсовета Херсона.

В результате ударов повреждены частные и многоквартирные дома, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Напомним, что российские войска в Корабельном районе Херсона атаковали дроном автомобиль работника горсовета, 53-летнего мужчину госпитализировали.