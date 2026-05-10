Российские войска 10 мая атаковали Харьков беспилотником. Под ударом оказался Киевский район. На месте происшествия работали экстренные службы

Об атаке сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По предварительной информации, в результате удара вражеского БПЛА вспыхнул пожар.

Впоследствии стало известно, что из-за атаки загорелась крыша частного дома. Спасателям удалось локализовать пожар.

На сегодняшний день информации о пострадавших нет — к медикам никто не обращался.

Напомним, что в Херсонской области в течение 10 мая в результате обстрелов пострадали четверо гражданских.