В Харькове российский беспилотник атаковал жилой дом
Российские войска 10 мая атаковали Харьков беспилотником. Под ударом оказался Киевский район. На месте происшествия работали экстренные службы
Об атаке сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .
По предварительной информации, в результате удара вражеского БПЛА вспыхнул пожар.
Впоследствии стало известно, что из-за атаки загорелась крыша частного дома. Спасателям удалось локализовать пожар.
На сегодняшний день информации о пострадавших нет — к медикам никто не обращался.
Напомним, что в Херсонской области в течение 10 мая в результате обстрелов пострадали четверо гражданских.
