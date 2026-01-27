13:15  27 января
27 января 2026, 15:14

Шпионские камеры и наушники: как на Буковине "сдавали" водительские экзамены за $1500

Фото: Национальная полиция
В Черновицкой области разоблачили группу злоумышленников, предлагавших "клиентам" сдать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД с помощью шпионского оборудования

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Злоумышленники использовали модернизированную одежду со скрытыми миникамерами и беспроводным наушником.

Работали делкы по следующему алгоритму. Через личные контакты один из фигурантов подыскивал лиц, которые не могли самостоятельно сдать теоретический экзамен, и предлагал им полное "сопровождение" во время прохождения тестирования.

За техническую сторону отвечал другой делец. Он непосредственно перед экзаменом устанавливал скрытую видеокамеру, замаскированную под пуговицу, элемент одежды или аксессуар, а также миниатюрный беспроводной наушник, практически невозможно заметить во время визуального обзора. Всю шпионскую технику изобретательный злоумышленник изготовлял самостоятельно, адаптируя под разную одежду.

Во время экзамена видеосигнал передавался сообщнику вне помещения, который подбирал правильные ответы и передавал их "клиентам".

За одну сделку брали до 1500 долларов. Работали сразу в двух областях – Хмельницкой и Черновицкой.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности, провели санкционированные обыски и изъяли оборудование, готовые приборы, 18 комплектов оборудованной одежды и деньги.

Четверым участникам группы уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 4-7 лет.

Досудебное расследование продолжается, чтобы установить других участников схемы.

Напомним, на Днепропетровщине дельцы устроили "бизнес" на водительских удостоверениях. К схеме были привлечены главный и бывший сотрудники одного из отделов Госпродпотребслужбы, а также преподаватель государственного вуза.

оборудование Хмельницкая область Черновицкая область экзамен водительское удостоверение наушники
