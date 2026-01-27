15:54  27 січня
РФ вдарила по стратегічно важливому об'єкту на Львівщині, він не працює
12:40  27 січня
У Запоріжжі неповнолітній стріляв у повітря і поранив себе
10:48  27 січня
Різала ножем, звʼязувала та морила голодом: у Києві жінка катувала 9-річного сина
27 січня 2026, 15:14

Шпигунські камери та навушники: як на Буковині "здавали" водійські іспити за $1500

27 січня 2026, 15:14
Фото: Національна поліція
У Чернівецькій області викрили групу зловмисників, які пропонували "клієнтам" скласти теоретичний іспит у сервісних центрах МВС за допомогою шпигунського обладнання

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.

Зловмисники використовували модернізований одяг із прихованими мінікамерою та бездротовим навушником.

Працювали ділки за наступним алгоритмом. Через особисті контакти один із фігурантів підшукував осіб, які не могли самостійно скласти теоретичний іспит, та пропонував їм повний"супровід" під час проходження тестування.

За технічну сторону відповідав інший ділок. Він безпосередньо перед іспитом встановлював приховану відеокамеру, замасковану під ґудзик, елемент одягу або аксесуар, а також мініатюрний бездротовий навушник, які практично неможливо було помітити під час візуального огляду. Усю шпигунську техніку винахідливий зловмисник виготовляв самостійно, адаптуючи під різний одяг.

Під час іспиту відеосигнал передавався спільнику за межами приміщення, який підбирав правильні відповіді і передавав їх "клієнтам".

За одну оборудку брали до 1 500 доларів. Працювали одразу в двох областях - Хмельницькій та Чернівецькій.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів протиправної діяльності, провели санкціоновані обшуки та вилучили обладнання, готові прилади, 18 комплектів обладнаного одягу та гроші.

Чотирьом учасникам групи вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Санкція статті передбачає позбавлення волі на 4-7 років.

Досудове розслідування триває, щоб встановити інших учасників схеми.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині ділки влаштували "бізнес" на посвідченнях водіїв. До схеми були залучені залучені головний та колишній співробітники одного з відділів Держпродспоживслужби, а також викладач державного вишу

