Суд вынес приговор бывшей полицейской. Она в пьяном виде привела к смертельному ДТП

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трагическая авария произошла 28 июля 2025 г. в городе Новоселица. Бывшая инспекторка сектора реагирования полиции в пьяном состоянии находилась за рулем Volkswagen Tiguan. Она не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение.

В салоне авто было трое пассажиров. В результате аварии 35-летняя женщина погибла на месте, еще два человека получили травмы разной степени тяжести.

На суде женщина признала свою вину полностью. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на 5 лет.

